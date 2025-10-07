Maroc : la CAN 2025 maintenue coûte que coûte, affirme Motsepe

Les manifestations contre le gouvernement marocain, provoquées en partie par les dépenses consacrées aux stades, ne modifieront pas les plans pour la Coupe d'Afrique des nations, a déclaré lundi le plus haut responsable du football africain.

Le Maroc, qui construit actuellement le plus grand stade de football au monde pour co-accueillir la Coupe du monde masculine en 2030, a été le théâtre ce mois-ci de manifestations organisées par de jeunes militants dans plus d'une douzaine de villes.

"Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C", a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), lors d'une conférence de presse après son assemblée générale annuelle, lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel changement des plans pour le tournoi.

Des slogans tels que "Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ?" ont été scandés lors de manifestations organisées par un collectif en ligne appelé Gen Z 212, du nom de l'indicatif téléphonique du pays.

Opportunités

Ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme un manque d'opportunités et des systèmes de santé et d'éducation sous-financés, et ont été soutenus dans des publications sur les réseaux sociaux par des joueurs de l'équipe nationale, notamment Sofyan Amrabat et Yassine Bounou.

Ce pays d'Afrique du Nord accueille la Coupe d'Afrique des nations, qui se déroulera sur quatre semaines à partir du 21 décembre et réunira 24 équipes. Lundi, le président de la CAF a été interrogé sur la possibilité d'un changement de programme ou de dates.

"Nous sommes absolument convaincus que la CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement... et tout le peuple marocain pour organiser la Coupe d'Afrique des nations la plus réussie de l'histoire de cette compétition", a déclaré M. Motsepe.

Le premier vice-président de Motsepe à la CAF est Fouzi Lekjaa, le dirigeant du football marocain et conseiller financier auprès du gouvernement, qui finance une partie des 5 milliards de dollars prévus pour les projets liés à la Coupe du monde.

Les nouveaux stades du Maroc

Il y a deux ans, la CAF a choisi le Maroc pour remplacer la Guinée en tant que pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le pays utilisera neuf stades, dont l’agrandissement du Grand Stade de Tanger, qui passera à 75 000 places, et la rénovation du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat pour atteindre 70 000 places.

Le Maroc construit également le Stade Hassan II à Casablanca, d’une capacité de 115 000 places, dans l’espoir qu’il accueille la finale de la Coupe du monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal.

Le tournoi, qui réunira 48 équipes, débutera avec quelques matchs organisés par les pays sud-américains voisins : l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, ce dernier ayant accueilli la première Coupe du monde en 1930.