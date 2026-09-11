Les avocats marocains reconduisent leur grève contre la réforme de leur profession

Les avocats marocains maintiennent la pression. L’Association du barreau marocain (ABAM) a décidé jeudi de reconduire la grève nationale engagée il y a près de trois mois pour protester contre la réforme encadrant leur profession, malgré l’adoption du texte en août.

Réunis en conférence de presse à Rabat, les représentants de l’ABAM ont réaffirmé leur opposition aux dispositions de la réforme, dont ils contestent les conséquences sur l’organisation et le fonctionnement de la profession. Selon l’association, le texte modifie notamment les règles relatives à la gestion financière des barreaux ainsi que les procédures disciplinaires.

Le conseil d’administration de l’ABAM a renouvelé jeudi le boycott général des activités professionnelles. Une nouvelle réunion est prévue le 20 septembre afin d’examiner l’évolution de la crise et les suites à donner au mouvement.

Le président de l’Association du barreau marocain, Me El Houssain Iziani, a déclaré que le boycott restait en vigueur. Il a également appelé le prochain gouvernement, quel qu’il soit à l’issue des élections, à renouer le dialogue avec les avocats afin de parvenir à une solution au différend.

La contestation porte plus largement sur ce que les avocats considèrent comme une menace pour l’indépendance de leur profession et sur les conditions dans lesquelles la réforme a été adoptée. Malgré la poursuite de la mobilisation, le texte est entré dans le processus législatif jusqu’à son adoption en août.

En renouvelant leur mouvement, les avocats maintiennent ainsi leur bras de fer avec les autorités, tout en laissant ouverte la perspective d’une reprise du dialogue. La prochaine réunion de l’ABAM, fixée au 20 septembre, devrait permettre de préciser la stratégie de la profession face à une réforme désormais adoptée.