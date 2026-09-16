Changement climatique : plus de 12000 milliards de tonnes de glace perdues

Le réchauffement climatique accélère la fonte des deux principales calottes glaciaires de la planète. Selon une étude publiée mercredi dans la revue Scientific Data, environ 12 500 milliards de tonnes (11 300 milliards de tonnes métriques) de glace provenant des glaciers du Groenland et de l’Antarctique ont fondu depuis 1979.

« D’après nos observations satellitaires, nous avons constaté une tendance claire : les calottes glaciaires perdent de plus en plus de masse, et ce phénomène s’accentue de décennie en décennie, surtout si l’on considère la glace qui se déverse dans l’océan. Il est tout à fait évident qu’il existe un lien avec le changement climatique. En effet, en raison du réchauffement des températures de l’air et des océans, les calottes glaciaires perdent davantage de masse qu’auparavant. », a déclaré Inès Otosaka, glaciologue, Université de Northumbria.

Ce volume renvoie à une quantité d’eau gelée suffisante pour recouvrir l’ensemble du territoire continental des États-Unis d’une couche de glace de cinq pieds d’épaisseur.

Les cinq sixièmes de cette fonte ne sont pas dus à la chaleur de l’air, mais à celle des eaux qui ronge les calottes par le dessous et sur les côtés, tandis que les glaciers se déversent dans les océans.

« 11 300 milliards de tonnes de glace, mais lorsque l’on convertit ce chiffre en élévation moyenne du niveau de la mer à l’échelle mondiale, cela ne représente que 3,2 centimètres. Même si ce chiffre peut paraître modeste, nous savons que chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer compte. En effet, pour chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer, environ 2 à 3 millions de personnes seraient davantage exposées au risque d’inondations côtières annuelles. », a indiquéInès Otosaka, glaciologue, Université de Northumbria .

Il s’agit donc d’une mauvaise nouvelle pour l’élévation future du niveau de la mer, ont déclaré les auteurs de l’étude.