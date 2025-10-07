Italie : la master class du Nigérien Alphadi pour la Journée du coton

Le célèbre créateur de mode nigérien Alphadi a animé une classe de maître pour les étudiants de l'Académie de la mode de Rome afin de célébrer le coton et le design africains dans le cadre des événements organisés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à l'occasion de la Journée mondiale du coton, le 7 octobre.

Les deux derniers jours de septembre, Alphadi a enseigné à 14 étudiants en cours de formation à l'Académie de la mode de Rome comment mélanger les traditions africaines et italiennes en matière de mode.

Connu sous le nom de "magicien du désert" pour son travail de haute couture internationalement reconnu, Alphadi a travaillé avec les étudiants à la création de sept modèles originaux à base de coton.

"Pour moi, c'est une façon de mettre en avant tout ce dont l'Afrique est capable. Et je pense que pour moi, c'est une bonne façon de rendre hommage à notre continent, mais aussi de valoriser le travail et d'illustrer les forces de l'Afrique. Le coton africain est un produit de qualité, qui peut être utilisé par les populations du Sahel, mais aussi par les Européens, les Américains, le monde entier".

Cecilia Marchesini, étudiante à l'Académie, a souligné l'opportunité de travailler avec Alphadi, qui est ambassadeur de bonne volonté pour l'innovation et la création africaines auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

"Cette expérience est vraiment intéressante pour nous parce que c'est la première fois que nous travaillons directement avec une culture très différente de la nôtre. Nous avons pensé qu'il serait amusant de participer à ce projet - l'idée de nous mettre au défi de mélanger deux cultures très différentes qui, en fin de compte, présentent de nombreuses similitudes.

Reconnaissant les avantages uniques du coton, en août 2021, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 7 octobre de chaque année comme Journée mondiale du coton.

Depuis lors, la FAO et ses partenaires ont pris l'initiative de promouvoir le coton. Cette année, la FAO s'est associée au secteur de la mode, montrant comment le coton passe du champ à la mode, devenant ainsi un secteur important pour la nouvelle génération.

La Journée mondiale du coton est née d'une demande des pays africains producteurs de coton désireux de promouvoir le coton et de le célébrer dans le monde entier, a déclaré El Mamoun Amrouk, économiste principal à la FAO.

"L'idée de la Journée mondiale du coton est venue de nombreux pays africains producteurs de coton. Ils se sont réunis et ont décidé que la meilleure façon de promouvoir le coton et leur produit était d'essayer de promouvoir une Journée mondiale du coton, pour que le monde célèbre le coton."

Le secteur du coton emploie des millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'une industrie de premier plan pour certains des pays les plus pauvres, qui génère des recettes d'exportation pour les producteurs.

L'objectif de la Journée mondiale du coton est d'accroître la visibilité du secteur du coton et de sensibiliser au rôle essentiel qu'il joue dans le développement économique, le commerce international et la lutte contre la pauvreté, car le coton est au cœur des moyens de subsistance de millions de personnes dans plus de 80 pays.