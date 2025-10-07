L'Égyptien Khaled El-Enany est le nouveau directeur général de l'UNESCO

Khaled el-Enany, ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, a été désigné lundi pour prendre la tête de l’UNESCO.

Le Conseil exécutif de l’agence onusienne en charge de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication l’a choisi pour succéder à Audrey Azoulay. Après le retrait de la candidate mexicaine Gabriela Ramos, seul le Congolais Firmin Édouard Matoko, ancien sous-directeur général de l'UNESCO, restait en lice. Sur les 58 États membres composant le Conseil exécutif, 55 ont voté en faveur de Khaled el-Enany. Son élection devra encore être confirmée par la Conférence générale de l’UNESCO, prévue à Samarcande (Ouzbékistan) du 30 octobre au 13 novembre.

Toutefois, cette instance n’a jamais remis en cause une décision du Conseil exécutif. Khaled el-Enany deviendra ainsi le premier directeur général de l’UNESCO originaire d’un pays arabe, et le deuxième Africain à occuper ce poste, après le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow, en fonction de 1974 à 1987. Devant le Conseil exécutif, il s’est engagé à collaborer étroitement avec l’ensemble des États membres afin d’élaborer, collectivement, une feuille de route visant à moderniser l’UNESCO et à l’inscrire résolument dans l’avenir.