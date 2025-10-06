Nigéria : première victoire brésilienne lors du Grand Prix E1 de Lagos

Lagos, la ville nigériane, a été le théâtre du Grand Prix E1 Series, une compétition innovante, mixte et écoresponsable.

La lagune de Lagos s’est transformée en piste de course pour accueillir le tout premier championnat international de bateaux électriques à foils en Afrique. Dimanche, lors de la deuxième journée de course, l’équipe brésilienne a décroché sa première victoire de la saison, dans cette seconde édition du championnat mondial. Malgré ce succès, la Team Brazil reste à la 7e place du classement général avec 89 points, loin derrière la Team Brady, toujours en tête avec 154 points.

Les courses se déroulent sur deux jours, avec une équipe composée d’un homme et d’une femme qui se relaient à bord du RaceBird, un bateau à foils 100 % électrique au design futuriste. Le classement est établi en cumulant les performances de chaque course, en attendant la grande finale prévue en novembre à Miami.

Pour John Williams, directeur général de la série E1 : Il était essentiel pour nous d’organiser une course en Afrique. Didier Drogba, l’un des propriétaires d’écurie, tenait particulièrement à ce que la série vienne ici. C’est une opportunité énorme de promouvoir la technologie, la durabilité, et de célébrer tout cela comme une véritable fête.

Lagos devient ainsi la première ville africaine à accueillir cette compétition, après un lancement inaugural en 2024 à Djeddah, en Arabie Saoudite. Un pari réussi selon les invités et les organisateurs. L'écurie de l'ex-international Ivoirien Didier Drogba, Team Drogba Global Africa a terminé troisième au Grand Prix E1 de Lagos, derrière la Team Blue Rising et l'équipe Brésilienne.. la grande finale prévue en novembre à Miami.