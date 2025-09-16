Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Somalie : un outil stratégique contre les engins explosifs improvisés

Des miliciens de l'Union des tribunaux islamiques conduisent un camion équipé d'une mitrailleuse à Balad, samedi 17 juin 2006, à Mogadiscio.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2006 AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Somalie

La Somalie se dote d'une stratégie générale de lutte contre les engins explosifs improvisés. Les EEI représentent une menace à la stabilité de ce pays en proie au terrorisme.

Concrètement, Mogadiscio compte s'appuyer le renseignement, les donneurs d'alerte un cadre juridique plus adéquat et l'engagement citoyen. L'opération débutée en 2023 pourrait à en croire le ministre de la Défense réduire le nombre de décès liés aux engins explosifs improvisés.

La Somalie prévoit également une réévaluation technologique et tactique permanente, de mettre en place un système national de suivi électronique des donneurs d'alerte et la création d'un mécanisme de mise à jour rapide des lois en fonction de l'évolution des menaces. Prochaine étape : la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre les engins explosifs improvisés.

Un Centre national de lutte contre les engins explosifs improvisés, devrait voir le jour après la validation de cette stratégie. En 2024, les engins explosifs improvisés ont fait plus de 1 400 victimes en Somalie.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.