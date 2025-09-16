Somalie : un outil stratégique contre les engins explosifs improvisés

La Somalie se dote d'une stratégie générale de lutte contre les engins explosifs improvisés. Les EEI représentent une menace à la stabilité de ce pays en proie au terrorisme.

Concrètement, Mogadiscio compte s'appuyer le renseignement, les donneurs d'alerte un cadre juridique plus adéquat et l'engagement citoyen. L'opération débutée en 2023 pourrait à en croire le ministre de la Défense réduire le nombre de décès liés aux engins explosifs improvisés.

La Somalie prévoit également une réévaluation technologique et tactique permanente, de mettre en place un système national de suivi électronique des donneurs d'alerte et la création d'un mécanisme de mise à jour rapide des lois en fonction de l'évolution des menaces. Prochaine étape : la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre les engins explosifs improvisés.

Un Centre national de lutte contre les engins explosifs improvisés, devrait voir le jour après la validation de cette stratégie. En 2024, les engins explosifs improvisés ont fait plus de 1 400 victimes en Somalie.