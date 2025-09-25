Peter Mutharika officiellement réélu président du Malawi

Le Malawi a tourné une nouvelle page politique avec l’annonce officielle du retour de Peter Mutharika à la tête du pays. Lundi soir, la Commission électorale a confirmé sa victoire dès le premier tour.

S’exprimant à l’issue de la proclamation des résultats, Annabel Mtalimanja, présidente de la Commission électorale du Malawi, a déclaré :

« Je déclare le professeur Arthur Peter Mutharika président élu du Malawi et la juge Jane Mayemu Ansah vice-présidente élue, à l’issue de l’élection présidentielle générale de septembre 2025. »

Cette confirmation marque le retour au pouvoir d’un vétéran de la vie politique, ancien professeur de droit, déjà président entre 2014 et 2020. Son parti, le Democratic Progressive Party (DPP), a mis en avant son expérience et sa capacité à sortir le pays de la crise économique.

Avec 7,2 millions d’électeurs inscrits, les élections générales de 2025 ont enregistré un taux de participation de 76,4%, l’un des plus levés de l’histoire électorale du Malawi.

Sur le terrain, les attentes sont fortes. Dans la capitale Lilongwe, certains habitants expriment leurs espoirs mais aussi leurs exigences. Lewis Kasama, résident de Lilongwe, a réagi en ces termes : « Le président doit veiller à garantir notre approvisionnement alimentaire et à réduire le coût des engrais. Il doit également s’efforcer de restaurer la valeur du kwacha malawite et prévenir toute dévaluation de la monnaie. Par ailleurs, il lui appartient d’éviter tout régionalisme pour favoriser l’unité nationale. »

Avec plus de 80 % de la population dépendante de l’agriculture, le défi est immense. Inflation galopante, flambée des prix des denrées de base et fragilité de la monnaie nationale pèsent lourdement sur les ménages. Mutharika devra également composer avec un Parlement renouvelé et une opposition décidée à surveiller ses engagements.

Pour de nombreux Malawites, cette nouvelle présidence représente une opportunité de réformes profondes. Mais à 85 ans, Peter Mutharika, qui avait quitté le pouvoir sur fond de critiques et de contestations, devra prouver que son retour est celui de la stabilité et du redressement.