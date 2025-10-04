Risque d'inondation autour du Nil : l'Égypte accuse l'Éthiopie de mauvaise gestion de son barrage

Face à la montée des eaux du Nil, l’Egypte prend des mesures de précaution.

Le ministère égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation déclare surveiller l'évolution des inondations du Nil cette année et met en garde contre une menace pour les vies humaines.

Dans certains départements, les autorités ordonnent l’augmentation du niveau d'alerte et de préparation, la mise en place de mesures préventives immédiates et l’inspection de toutes les terres riveraines le long du Nil pour réduire les risques de montée des eaux.

Dans d’autres localités, les autorités appellent les citoyens et les agriculteurs résidant sur les terres riveraines, ainsi que ceux vivant dans des maisons construites le long du Nil, à évacuer la zone.

Pour le gouvernement égyptien, l’Ethiopie est en grande partie responsable de la situation actuelle. Le Caire accuse Addis-Abeba de gestion « imprudente et irresponsable » dans l'exploitation de son barrage. Les deux pays s’opposent dans un conflit de longue date au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) dont l’exploitation est jugée illégale et en violation du droit international selon l’Egypte. L’Ethiopie est aussi en désaccord avec le Soudan pour les mêmes raisons : risque d'inondation plus important liés au Grand Barrage éthiopien.