"The Life of a Showgirl" : Taylor Swift dévoile son 12e album

À Mexico, des dizaines de fans de Taylor Swift se sont réunis jeudi soir dans un bar de la ville pour fêter la sortie tant attendue de son nouvel album, The Life of a Showgirl.

L’événement a coïncidé avec la sortie mondiale de l’album, mise en ligne à 22h, heure locale (soit 4h du matin GMT, vendredi 3 octobre). Pour l’occasion, des écrans géants ont été installés afin de permettre aux Swifties d’écouter, en temps réel, les morceaux fraîchement publiés sur les plateformes de streaming.

Certains fans sont arrivés plusieurs heures à l’avance, vêtus de tenues thématiques et échangeant des bracelets d’amitié – une tradition bien ancrée dans la communauté Swiftie. À 22h , le silence s’est fait dans la salle, aussitôt remplacé par les premières notes de l’album, joué dans son intégralité.

Pour beaucoup, cette soirée d’écoute collective était bien plus qu’un simple événement musical : c’était un moment de connexion et de partage avec d’autres fans à travers le monde. D'autres soirées similaires ont eu lieu aux quatre coins du globe, reflet de l’impact international de Taylor Swift et de l’enthousiasme qui accompagne chacun de ses projets.

Le Mexique, où la chanteuse s’est produite en août 2023 dans le cadre de l’Eras Tour, est devenu l’un de ses marchés les plus importants hors des États-Unis.