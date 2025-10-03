Somalie : faute de financement, le PAM réduit son aide alimentaire

L'agence alimentaire des Nations unies a annoncé vendredi qu'elle réduisait l'aide alimentaire destinée à des centaines de milliers de personnes en Somalie, où des millions d'habitants sont confrontés aux effets dévastateurs du changement climatique et à une famine aiguë.

Le Programme alimentaire mondial a déclaré que le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire d'urgence dans le pays passerait de 1,1 million en août à 350 000 en novembre en raison d'un "déficit de financement critique".

"Nous assistons à une augmentation dangereuse des niveaux d'urgence de la famine, et notre capacité à y répondre diminue de jour en jour", a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence de l'agence. "Sans financement urgent, les familles déjà poussées à bout se retrouveront sans rien au moment où elles en ont le plus besoin."

Selon le dernier rapport de l'ONU, 4,6 millions de personnes en Somalie sont confrontées à une crise alimentaire, et 1,8 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë cette année. Parmi eux, 421 000 enfants sont confrontés à une malnutrition sévère, et l'agence alimentaire des Nations unies n'a pu venir en aide qu'à environ 180 000 d'entre eux.

La Somalie est non seulement confrontée aux effets dévastateurs du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations, mais aussi à des conflits et à l'insécurité qui déstabilisent le pays depuis des décennies. Le groupe militant al-Shabab, lié à Al-Qaïda, contrôle certaines de ses régions.

Les coupes dans l'aide étrangère américaine ont aggravé la situation des agences humanitaires qui avaient déjà du mal à répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes vulnérables.

Le Programme alimentaire mondial estime avoir besoin de 98 millions de dollars pour "maintenir un minimum d'opérations vitales pour 800 000 personnes pendant la saison de soudure jusqu'en mars 2026".