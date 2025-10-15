PAM : 4 pays africains affectés par la baisse de l'aide alimentaire

L'agence des Nations Unies chargée de l'aide alimentaire a déclaré mercredi que les coupes budgétaires drastiques opérées par ses principaux donateurs nuisaient à ses opérations dans six pays et a averti que près de 14 millions de personnes pourraient être confrontées à une situation d'urgence alimentaire.

Le Programme alimentaire mondial, traditionnellement l'agence la plus financée des Nations unies, a déclaré dans un nouveau rapport que son financement cette année "n'avait jamais été aussi difficile", en grande partie à cause de la réduction des dépenses des États-Unis sous l'administration Trump et d'autres grands donateurs occidentaux.

Il a averti que 13,7 millions de bénéficiaires de son aide alimentaire pourraient être contraints de faire face à une situation d'urgence alimentaire en raison de la réduction des financements. Les pays confrontés à des "perturbations majeures" sont l'Afghanistan, la République démocratique du Congo (RDC), Haïti, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan, a-t-il déclaré.

"Nous voyons la bouée de sauvetage de millions de personnes se désintégrer sous nos yeux", a déclaré la directrice exécutive Cindy McCain.

Le PAM a déclaré qu'il s'attendait à recevoir 40 % de financement en moins cette année, ce qui se traduirait par un budget prévisionnel de 6,4 milliards de dollars, contre environ 10 milliards de dollars l'année dernière.

"Il ne s'agit pas seulement d'un déficit de financement, mais d'un écart entre ce que nous devons faire et ce que nous pouvons nous permettre de faire", a déclaré Mme McCain. "Nous risquons de perdre des décennies de progrès dans la lutte contre la faim."

L'agence basée à Rome affirme que la faim dans le monde atteint déjà des niveaux records, avec 319 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, dont 44 millions dans des situations d'urgence.

La famine a éclaté à Gaza et au Soudan. En Afghanistan, l'aide alimentaire atteint moins de 10 % des personnes en situation d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'elles ne savent pas d'où viendra leur prochain repas, selon l'agence.

Le PAM indique avoir reçu environ 1,5 milliard de dollars des États-Unis cette année, contre près de 4,5 milliards l'année dernière, tandis que d'autres donateurs importants ont également réduit leur financement.

De nombreuses organisations des Nations unies, notamment les agences chargées des migrations, de la santé et des réfugiés, ont annoncé cette année des réductions drastiques de leur aide et de leurs effectifs en raison de la diminution du soutien des grands donateurs traditionnels. La communauté de l'aide humanitaire a également été touchée par les coupes sombres opérées par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).