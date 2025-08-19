Journée mondiale de l'aide humanitaire : l'ONU appelle à l'action

Le 19 août marque la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans l'actuel contexte de crises internationales, c'est le secrétaire général de l'ONU, Anatonio Guterres, en personne qui est monté au créneau pour un plaidoyer aux travailleurs humanitaires.

"Les travailleurs humanitaires sont la dernière bouée de sauvetage pour plus de 300 millions de personnes prises dans un conflit ou dans une catastrophe. Pourtant, le financement de cette bouée de sauvetage se tarit. Et ceux qui fournissent l'aide humanitaire sont de plus en plus attaqués.L'année dernière, au moins 390 travailleurs humanitaires - un record - ont été tués dans le monde entier. De Gaza au Soudan, en passant par le Myanmar et au-delà. Le droit international est clair : les humanitaires doivent être respectés et protégés. Cette règle n'est pas négociable et s'impose à toutes les parties au conflit, toujours et partout", déclare António Guterres, Secrétaire général des Nations unies.

Ces derniers temps, le système humanitaire a été mis à rude épreuve en zone de conflits armés. Antonio Guterres interpelle les états membres.

"Les gouvernements se sont engagés à agir et le Conseil de sécurité a tracé la voie à suivre pour protéger les humanitaires et leur travail de sauvetage. Les règles et les outils existent. Ce qui manque, c'est la volonté politique et le courage moral. En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, rendons hommage à ceux qui sont tombés en agissant : protéger chaque travailleur humanitaire et investir dans sa sécurité. Mettre fin aux mensonges qui coûtent des vies.Renforcer l'obligation de rendre des comptes et traduire les auteurs en justice. Mettre fin aux flux d'armes vers les parties qui violent le droit international. Ensemble, disons-le d'une seule voix : une attaque contre les humanitaires est une attaque contre l'humanité. Et #AgissonsPourL'Humanité", lance le Secrétaire général des Nations unies.

En plus des travailleurs humanitaires tués en 2024 dans l'exercice de leurs fonctions ou à leur domicile, des centaines d'autres ont été blessés, kidnappés ou détenus. L'ONU craint pire pour 2025.