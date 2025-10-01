Guinée-Équatoriale : Teodorin Obiang obtient une dérogation pour voyager aux USA

Le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau a rencontré à Washington le vice-président de la Guinée équatoriale, souvent visé par des poursuites judiciaires, après que l’administration Trump a approuvé une dérogation aux sanctions pour corruption, permettant ainsi au dirigeant du pays d’Afrique de l’Ouest de se rendre à New York pour la réunion de haut niveau de l’ONU la semaine dernière, ainsi que dans d’autres villes américaines.

Le Département d’État a déclaré mardi que M. Landau avait rencontré Teodorin Nguema Obiang la veille, et avait "réaffirmé les engagements communs visant à approfondir les liens commerciaux et économiques, à lutter contre l’immigration illégale et à renforcer la coopération en matière de sécurité".

"Les deux dirigeants ont convenu de prendre des mesures concrètes pour élargir la relation bilatérale à l’avenir", a précisé le Département dans un communiqué.

Teodorin Obiang est accusé d’avoir détourné les ressources de son pays appauvri pour mener un train de vie fait de voitures de luxe, de manoirs et de superyachts. Mais, plus tôt ce mois-ci, il a bénéficié d’une suspension temporaire des sanctions américaines pour corruption, qui l’empêchaient jusque-là de voyager aux États-Unis.

La dérogation, initialement révélée par l’Associated Press début septembre, a été accordée à la suite de recommandations estimant qu’il est dans l’intérêt national des États-Unis de contrer l’influence croissante de la Chine en Guinée équatoriale et de soutenir les intérêts américains dans le secteur du pétrole et du gaz dans le pays, selon des responsables de l’administration ayant requis l’anonymat pour discuter de délibérations internes.

Cette dérogation a permis à Obiang — connu parmi les dirigeants mondiaux accusés de corruption pour son style de vie ostentatoire, qui a attiré l’attention de procureurs dans plusieurs pays — de se rendre dans des villes autres que New York. Cela inclut Washington, Miami et Los Angeles, où il possède des biens immobiliers et des véhicules de luxe, dont certains ont été saisis lors de procédures judiciaires.

Alors que l’administration Trump assouplit les restrictions visant un dirigeant africain souvent poursuivi, elle a simultanément renforcé sa politique de visas envers un grand nombre d’étrangers, révoquant ou refusant l’accès au territoire américain à des personnes jugées indésirables.

Cela inclut le refus de visas pour les dirigeants de l’Autorité palestinienne afin d’assister à l’Assemblée générale de l’ONU, ainsi que des restrictions imposées aux délégations d’Iran, du Brésil, du Soudan, du Nicaragua et du Venezuela.