Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'incrédulité sur le plan de paix de Trump

Les Palestiniens de la bande de Gaza, épuisés par la guerre, ont réagi avec prudence à la proposition du président Donald Trump de mettre fin au conflit dans l'enclave côtière.

"J'espère que la guerre s'arrêtera et qu'il y aura un cessez-le-feu parce que nous sommes fatigués. Nous en avons assez", confie Heba Hindawi, une réfugiée Palestinienne.

Des pays musulmans comme L’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan ont salué ce plan de paix présenté par le président américain. Même réactions du côté de l'Europe où la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne ont salué la proposition.

L’autorité palestinienne a, quant à elle mis en avant les "efforts déterminés" de Donald Trump. Le Hamas n'a pas encore réagi. La proposition ne fait toutefois pas l’unanimité.

"Nous, en tant que citoyens, souhaitons que cette guerre prenne fin, que ce massacre, ce déplacement et cet exode cessent. Et qu'il y ait de la stabilité, de la sécurité et de la paix. Mais le plan, tel qu'il se présente, ne répond pas aux espoirs du peuple. Tout ce qui y est écrit sert davantage les intérêts de l'ennemi que ceux du peuple. Mais en fin de compte, nous voulons vivre. Nous appelons tout le monde à élaborer ce plan dans l'intérêt du peuple, ou de ce qui reste du peuple, de ce qui reste de la terre et de ce qui reste des maisons", observe Ahmad Mislih, un habitant de Gaza.

Que pensent les Israéliens ?

Près du kibboutz Be'eri, à seulement cinq kilomètres de la bande de Gaza, les photos des victimes du 7 octobre sont affichées pour honorer leurs mémoires. C’est ici qu’une attaque sanglante a eu lieu lors du festival de musique Tribe of Nova.

"Je pense que cela pourrait aller dans les deux sens. C'est certainement une tentative pour changer la situation, mais des efforts ont été faits tout au long de cette guerre et aucun changement n'a vraiment eu lieu, donc tout est encore incertain", confie Adi Nissim, en visite sur le site.

Parmi les revendications d'Israël pour mettre fin à la guerre, figure la libération des otages Sur les 251 personnes enlevées durant l’attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont mortes selon l’armée israélienne.

Côté palestiniens, le ministère de la santé gazaoui indique que le conflit a fait 66 097 morts et 168 536 blessés depuis le 7 octobre 2023.