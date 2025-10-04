Afrique du Sud : manifestation devant l'ambassade d'Israël en soutien à la flottille pour Gaza

Des manifestants sud-africains demandent à Israël de libérer les militants de la flottille pour Gaza.

Réunis devant l’ambassade d’Israël en Afrique du Sud, des manifestants réclament la libération des militants sud-africains et d'autres personnes détenues par les forces israéliennes. Ces derniers étaient des passagers de la flottille pour Gaza interceptée cette semaine. À bord de 41 navires, cette flottille humanitaire avait pour objectif briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien.

À Pretoria, des manifestants portant des pancartes et des drapeaux pro-palestiniens appellent le gouvernement sud-africain à fermer l'ambassade d'Israël et à expulser son ambassadeur du pays.

"Des personnes qui se sont sacrifiées en tant que bénévoles pour apporter leur contribution ont été enlevées. Nous affirmons qu'il ne s'agit pas seulement d'un enlèvement d'individus, mais d'un crime contre l'humanité, car nous comprenons que les Forces de défense israéliennes ont interrompu le processus de livraison de médicaments à de nombreuses personnes qui en ont besoin et qui y ont droit", déclare Nkrumah Kgagudi, un manifestant.

Depuis le début du conflit à Gaza, l’Afrique du Sud s’est positionnée en défenseur de la cause palestinienne. Beaucoup de citoyens y voient un parallèle avec l’histoire du pays : "J'ai le sentiment que notre pays a trop souffert de ce type d'oppression pour que nous restions ici et continuions à nous battre uniquement pour notre peuple. Vous savez, il y a environ trois pays dans le monde avec lesquels nous avons été confrontés à l'apartheid, et l’apartheid que subissent les Palestiniens semble désormais se démarquer de tous ceux que nous avons connus auparavant", observe Khwezi Shongwe, une manifestante.

D'autres manifestations devraient avoir lieu dans différentes villes d'Afrique du Sud. Le pays accuse Israël de commettre un génocide à Gaza et a même porté l'affaire devant la Cour internationale de Justice.