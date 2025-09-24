Guerre à Gaza : une frégate italienne au secours d'un convoi d'aide humanitaire

L'Italie a envoyé une frégate au secours de la flottille humanitaire en route pour Gaza.

Chargés de vivre et médicaments de première nécessité destinée à la population de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, ces embarcations auraient essuyé des tirs de drones, selon des journalistes présents.

Mercredi, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a condamné l'attaque contre le convoi Global Sumud en partance de la Grèce pour Gaza.

Rome a annoncé l'envoi d'un navire de guerre à proximité, afin de protéger la flottille dont Israël accuse les occupants de complicité avec le Hamas.

Sur le réseau X, Israël, par son ministère des Affaires étrangères, a déclaré « prendre les mesures nécessaires » pour arrêter le convoi, si celui-ci n'acceptait pas la proposition de décharger l'aide dans un port israélien.