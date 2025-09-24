Bienvenue sur Africanews

Guerre à Gaza : une frégate italienne au secours d'un convoi d'aide humanitaire

La flotte italienne de la Global Sumud Flotilla quitte le port de Syracuse, en Italie, le jeudi 11 septembre 2025. (Sebastiano Diamante/LaPresse via AP)  
By Ali Bamba

Gaza

L'Italie a envoyé une frégate au secours de la flottille humanitaire en route pour Gaza.

Chargés de vivre et médicaments de première nécessité destinée à la population de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, ces embarcations auraient essuyé des tirs de drones, selon des journalistes présents.

Mercredi, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a condamné l'attaque contre le convoi Global Sumud en partance de la Grèce pour Gaza.

Rome a annoncé l'envoi d'un navire de guerre à proximité, afin de protéger la flottille dont Israël accuse les occupants de complicité avec le Hamas.

Sur le réseau X, Israël, par son ministère des Affaires étrangères, a déclaré « prendre les mesures nécessaires » pour arrêter le convoi, si celui-ci n'acceptait pas la proposition de décharger l'aide dans un port israélien.

