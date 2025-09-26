Bienvenue sur Africanews

Trump signe un décret pour placer TikTok sous propriété américaine

Le président Donald Trump signe un décret concernant TikTok dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, jeudi 25 septembre 2025, à Washington.   -  
Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Etats-Unis

Le président Donald Trump a signé un décret jeudi, qui expose son projet de vendre TikTok, propriété chinoise à des investisseurs américains et internationaux.

Ce décret présidentiel soutient l’accord de placer Tiktok sous propriété américaine et d’ainsi poursuivre ses activités aux États-Unis tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale énoncées par la loi.

L'année dernière, le président Joe Biden a signé une loi demandant à la société chinoise ByteDance de vendre les actifs de TikTok à une société américaine avant le début de l'année, sous peine d'interdiction, mais M. Trump a depuis, signé à plusieurs reprises des décrets qui ont permis à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis, alors que son administration tente de parvenir à un accord pour la vente de la société.

On ignore encore beaucoup de choses sur l'accord en cours à part qu’il réduirait à 20 % la participation chinoise dans TikTok aux États-Unis, mais M. Trump a déclaré jeudi que le dirigeant chinois Xi Jinping avait accepté d'aller de l'avant.

Pékin a réitéré vendredi son appel à un traitement « ouvert et équitable » sur cette question.

La plateforme de vidéos courtes affirme compter plus de 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit près de la moitié de la population qméricaine.

