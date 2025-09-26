Trump signe un décret pour placer TikTok sous propriété américaine

Etats-Unis
Le président Donald Trump a signé un décret jeudi, qui expose son projet de vendre TikTok, propriété chinoise à des investisseurs américains et internationaux.
Ce décret présidentiel soutient l’accord de placer Tiktok sous propriété américaine et d’ainsi poursuivre ses activités aux États-Unis tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale énoncées par la loi.
L'année dernière, le président Joe Biden a signé une loi demandant à la société chinoise ByteDance de vendre les actifs de TikTok à une société américaine avant le début de l'année, sous peine d'interdiction, mais M. Trump a depuis, signé à plusieurs reprises des décrets qui ont permis à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis, alors que son administration tente de parvenir à un accord pour la vente de la société.
On ignore encore beaucoup de choses sur l'accord en cours à part qu’il réduirait à 20 % la participation chinoise dans TikTok aux États-Unis, mais M. Trump a déclaré jeudi que le dirigeant chinois Xi Jinping avait accepté d'aller de l'avant.
Pékin a réitéré vendredi son appel à un traitement « ouvert et équitable » sur cette question.
La plateforme de vidéos courtes affirme compter plus de 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit près de la moitié de la population qméricaine.
