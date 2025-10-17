Bienvenue sur Africanews

Comment la popularité de Trump a évolué après le cessez-le-feu à Gaza

Le président Donald Trump s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le jeudi 16 octobre 2025, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon)   -  
By Africanews

Donald Trump

Une nouvelle étude d’opinion montre que l’approbation de Donald Trump, ancien président des États-Unis, a connu une hausse après l’annonce du cessez-le-feu à Gaza.

Selon Linley Sanders, journaliste de l’AP, le sondage révèle qu’environ la moitié des Américains approuvent la gestion du conflit par Trump, contre seulement 37 % le mois dernier. Cette augmentation concerne principalement les Démocrates, mais aussi une légère montée chez les Républicains, qui restent déjà plus favorables à l’ancien président, même après l’accord de cessez-le-feu.

Le sondage, réalisé auprès d’environ 1 200 adultes entre le 9 et le 13 octobre, précède la libération des otages et des prisonniers, mais intervient après l’annonce du cessez-le-feu. Il indique que la popularité globale de Trump reste faible : environ 40 % des Américains approuvent sa gestion de la présidence, un chiffre stable depuis un mois.

Ces résultats montrent donc une amélioration marginale de son image, mais sans changement majeur dans le soutien global à son leadership.

« Je serai le seul président. Je ne pense pas qu’un seul président ait arrêté une guerre. J’en ai arrêté huit en huit mois. Ai-je reçu un prix Nobel ? Non. Vous y croyez ? »a déclaré Trump récemment.

