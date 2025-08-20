États-Unis : la Maison Blanche lance son compte Tiktok

La Maison Blanche a lancé un compte officiel sur TikTok, propriété chinoise, moins d'un mois avant que le président Trump n'interdise cette plateforme de médias sociaux.

Une loi sur la protection des données de 2024 exigeait que TikTok cesse ses activités avant le 19 janvier de cette année, à moins que ByteDance, la société mère de l'application, ne vende ses activités aux États-Unis.

Trump, qui était un fervent utilisateur de TikTok pendant sa campagne présidentielle, a repoussé la date limite à début avril, puis au 19 juin, et enfin au 17 septembre.

Le compte @WhiteHouse a déjà rassemblé plus de 80 000 abonnés depuis son lancement mardi avec un court montage vidéo du président accompagné de la légende « America we are BACK! What’s up TikTok? » (Amérique, nous sommes de retour ! Quoi de neuf TikTok ?).

Trump avait précédemment qualifié la propagation de TikTok d'« urgence nationale » lorsqu'il avait signé un décret en 2020 imposant des sanctions généralisées à l'application pendant son premier mandat présidentiel.

Trump avait déclaré que la collecte de données par l'application « risquait de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et confidentielles des Américains, ce qui pourrait permettre à la Chine de suivre les déplacements des employés fédéraux ».

Il a également critiqué la censure présumée par TikTok de contenus politiquement sensibles concernant les manifestations à Hong Kong et le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours et à d'autres minorités musulmanes.