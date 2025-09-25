USA : Trump réclame une enquête pour "triple sabotage" à l'ONU

Le président Donald Trump exige qu’une enquête pour « triple sabotage » soit ouverte suite à plusieurs incidents techniques ayant eu lieu lors de sa visite au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Dénonçant "trois événements malveillants "sur son réseau social Truth Social mercredi, le chef d’état américain a déploré la panne d’un escalier mécanique à son arrivée, une défaillance de son téléprompteur et une mauvaise sonorisation pendant son allocution devant l’Assemblée générale de l’institution internationale.

« Tout ce que j'ai obtenu des Nations unies, c'est un escalator qui, en montant, s'est arrêté en plein milieu. Si la Première dame n'avait pas été en pleine forme, elle serait tombée, mais elle est en pleine forme. Nous sommes toutes les deux en bonne forme. Nous sommes toutes les deux restées debout.... Et puis un téléprompteur qui ne fonctionnait pas. Ce sont les deux choses que j'ai reçues des Nations Unies, un mauvais escalator et un mauvais téléprompteur.…Je ne peux que dire que celui qui fait fonctionner ce téléprompteur va avoir des ennuis. . », a déclaré Donald J. Trump, président des États-Unis.

Le personnel et les visiteurs des institutions des Nations unies connaissent le problème : ces derniers mois, les bureaux de l'ONU à New York et à Genève ont fermé par intermittence les ascenseurs et les escaliers roulants dans le cadre de mesures d'économie, en raison d'une "crise de liquidité" au sein de l'organisation mondiale. Cette situation est due en partie à des retards de financement de la part des États-Unis, qui sont le principal bailleur de fonds de l'organisation mondiale.