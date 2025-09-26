Guinée : des élections présidentielles et législatives prévues cette année

Des élections présidentielles et législatives aura bien lieu avant la fin de cette année. La confirmation est venue du Premier ministre qui s'exprimait juste après l'adoption de la nouvelle constitution de cette semaine.

Amadou Oury Bah a fait son annonce en conférence au moment où l'opposition guinéenne dénonce des irrégularités présumées lors du référendum constitutionnel qui donne le droit au chef de la junte Mamady Doumbouya de briguer un mandat présidentiel.

Les résultats du référendum de dimanche ont montré que 89,38% des électeurs ont soutenu la constitution proposée, a déclaré le ministre de l'administration territoriale.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux 90,06 % de "oui" annoncés la veille par la direction générale des élections.

Avec un taux de participation de 86,42 %, la mesure a été adoptée avec une marge confortable, puisque seulement 50 % étaient nécessaires.

Les organisations de défense des droits ont accusé le régime militaire de faire disparaître ses opposants et de réduire au silence les médias critiques avant le scrutin, après avoir dissous plus de 50 partis politiques. Quelques semaines avant le référendum, il a suspendu les trois principaux partis d'opposition.