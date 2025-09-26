Bienvenue sur Africanews

Droits de douane : le Botswana cherche des marchés alternatifs

Le président du Botswana, Duma Gideon Boko, s'adresse à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, jeudi 25 septembre 2025, au siège de l'ONU.   -  
By Rédaction Africanews

Botswana

Alors que le Botswana est aux prises avec des droits de douane américains élevés, le gouvernement accélère sa diversification en cherchant d'autres marchés.

Cette initiative vise à réduire la dépendance du pays africain à l’égard d’une base d’exportation étroite et de se servir de cette crise comme d ’un catalyseur pour faire avancer la tranition écoomique.

« Si nous ne sommes pas en mesure d'exporter ce que nous fabriquons et dont nous pensions qu'il créerait de l'emploi, il est certain que l'emploi sera affecté. Nous négocions, nous cherchons d'autres marchés, nous discutons avec des pays comme la Chine, nous faisons partie de la zone de libre-échange africaine, nous trouvons des marchés, nous développons des marchés dans différentes régions du monde, pour nous assurer qu'il y a des alternatives sur lesquelles nous pouvons compter », a déclaré Norman Moleele, directeur général de Business Botswana (partiellement superposé au plan 4).

Le directeur général de Business Botswana a fait remarquer que si les droits de douane américains appliqués au pays ont été ramenés en août de 37 % à 10 ou 15 % à la suite d'efforts diplomatiques, le taux actuel érode encore considérablement la compétitivité des produits du Botswana sur le marché américain.

Explorer de nouveaux marchés permettraient don d’atténuer l’impact des mesures commerciales américaines.

