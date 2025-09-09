BRICS : les droits de douane de Trump à l’ordre d’un sommet virtuel

Le président russe Vladimir Poutine a participé lundi 8 septembre, par visioconférence, au sommet virtuel des BRICS, sur les tarifs commerciaux imposés par Donald Trump

Convoquée par le Brésil, cette réunion visait également à discuter de la coopération entre les pays membres des BRICS dans les domaines du commerce, de l'économie, de la finance, de l'investissement et d'autres sphères.

Ceci en tenant compte de la situation actuelle de l'économie mondiale ébranlée par la mise en œuvre irrégulière des droits de douane.

Pour le président chinois présent à cette assemblée, le multilatéralisme serait une base importante pour la paix et le développement dans le monde.

Une proposition qui, selon lui, galvaniserait l'action commune et entraînerait un système de gouvernance internationale plus juste et plus équitable.

De nombreuses suggestions ont également été faites pour améliorer le système de gouvernance mondiale.

Outre les présidents russe et chinois, leurs homologues sud-africain Cyril Ramaphosa, égyptien Abdel-Fattah El-Sisi, iranien Masoud Pezeshkian, indonésien Prabowo Subianto, le prince héritier d'Abou Dhabi Cheikh Khaled bin Mohamed, ainsi que des représentants de l'Inde et de l'Éthiopie, étaient présents à ce sommet virtuel, présidé par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.