Présidentielle au Malawi : Mutharika en tête, selon des résultats provisoires

By Rédaction Africanews

and Associetd Press

Malawi

L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, devance largement le président sortant Lazarus Chakwera dans les résultats partiels publiés lundi à l'issue des élections au Malawi.

Lors de ce scrutin, M. Mutharika a obtenu environ 68 % des suffrages exprimés après la proclamation des résultats de 24 des 36 conseils.

Chakwera, 70 ans, du Parti du congrès du Malawi, est arrivé en deuxième position avec un peu plus de 20 % des voix.

En 2019, M. Mutharika, membre du Parti démocratique progressiste, avait remporté les élections, mais quelques mois plus tard, un tribunal avait annulé les résultats en raison d'irrégularités et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. L’actuel président sortant du Malawi Lazarus Chakwera avait alors remporté le nouveau scrutin tenu en 2020.

Son premier mandat a été marqué par une forte augmentation du coût de la vie dans un pays essentiellement rural où la pauvreté est très répandue. L'inflation est supérieure à 27 % et le pays est confronté à des pénuries de carburant et de nourriture.

Au total, 17 candidats se sont présentés à l'élection présidentielle de mardi dernier dans l'un des pays les moins développés d'Afrique. Le vainqueur doit obtenir plus de 50 % des voix, sinon un second tour sera organisé.

Les Malawiens ont également voté pour élire les membres du Parlement et les représentants des collectivités locales lors d'une élection où la crise économique du pays est le principal enjeu.

Les Malawiens ont attendu près d'une semaine les résultats et sont devenus impatients, mais la Commission électorale du Malawi a répété à plusieurs reprises qu'elle ne céderait pas aux pressions pour annoncer les résultats définitifs avant que le processus de dépouillement ne soit terminé.

