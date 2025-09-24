La Chine minimise les interdictions d'exportations de puces imposées par Taïwan

La Chine a déclaré mercredi que les restrictions imposées par Taïwan sur les exportations de puces vers l'Afrique du Sud n'auront pas d'impact significatif et se retourneront contre elle.

Cette déclaration intervient après que le ministère taïwanais des affaires économiques a publié mardi un communiqué annonçant des contrôles à l'exportation sur 47 articles, dont des circuits intégrés, des puces et des mémoires, destinés à l'Afrique du Sud.

L'autorité a déclaré que cette mesure était une réponse à la rétrogradation de l'Afrique du Sud et à la délocalisation du bureau de représentation de Taïwan de la capitale, Pretoria.

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse quotidienne à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Guo Jiakun, a accusé Taïwan de se livrer à des "manipulations politiques" qui nuisent à la chaîne d'approvisionnement mondiale en puces.

M. Guo a également salué les actions de l'Afrique du Sud, déclarant que la Chine élargirait sa coopération avec le pays "dans tous les domaines, y compris les puces, afin de promouvoir de plus grands progrès dans le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique du Sud dans la nouvelle ère".

Interrogé sur l'annonce faite par le premier ministre Li Qiang lors d'une réunion des Nations unies, selon laquelle la Chine ne chercherait plus à bénéficier du traitement spécial accordé aux pays en développement dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, M. Guo a déclaré que cette décision témoignait de la "responsabilité d'un grand pays".

Les États-Unis soutiennent depuis longtemps que la Chine devrait renoncer au statut de pays en développement parce qu'elle est la deuxième économie mondiale.

Les avantages de cette désignation à l'OMC comprennent des exigences moindres en matière d'ouverture des marchés aux importations et des périodes de transition plus longues pour mettre en œuvre ces mesures d'ouverture des marchés.

M. Guo a également affirmé que la coopération entre la Chine et la Russie était "conforme aux règles de l'OMC et aux principes du marché" après que le président américain Donald Trump, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a qualifié la Chine et l'Inde de "principaux bailleurs de fonds" de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en continuant d'acheter du pétrole russe.

S'exprimant lors d'une session spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a également accusé la Chine d'être "silencieuse et distante" dans la recherche d'un règlement de la guerre, malgré sa grande influence sur la Russie.

En réponse aux remarques de M. Zelenskyy, M. Guo s'est contenté de réaffirmer que le gouvernement chinois avait "maintenu une position objective et impartiale, promouvant constamment les pourparlers de paix". Toutes les parties concernées en sont parfaitement conscientes".

Par ailleurs, M. Guo a déclaré qu'il n'était "pas au courant" de l'appel lancé par le ministère français des affaires étrangères en faveur de la libération immédiate de la journaliste citoyenne Zhang Zhan, qui avait dénoncé la situation lors du confinement du COVID-19 dans le centre de la Chine, après avoir été condamnée à quatre années de prison supplémentaires pour avoir "provoqué des troubles".

"Nous nous opposons à tout pays ou organisation qui s'ingère dans les affaires intérieures et la souveraineté judiciaire de la Chine sous quelque prétexte que ce soit", a ajouté M. Guo.

C'est la deuxième fois que Zhang est condamnée à une peine de prison pour le même motif.