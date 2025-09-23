Soudan : au moins 11 enfants tués dans une frappe de drone à El-Fasher

Au moins 11 enfants ont été tués il y a quatre jours lors d'une frappe de drone qui a touché une mosquée dans la ville assiégée d'El-Fasher, capitale du Darfour-Nord, a déclaré lundi l'agence des Nations unies pour l'enfance.

Les groupes d'aide locaux, les militants et l'armée soudanaise ont accusé le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide d'avoir lancé l'attaque pendant la prière tôt vendredi matin, tuant au moins 70 personnes et en laissant beaucoup d'autres coincées sous les décombres.

Les premiers rapports indiquaient qu'au moins 11 enfants âgés de 6 à 15 ans avaient été tués et "beaucoup d'autres" blessés dans l'attaque, qui a également endommagé des maisons voisines, a déclaré lundi la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, qualifiant l'attaque de "choquante".

"Les personnes qui ont été tuées étaient absolument innocentes. C'étaient des gens qui cherchaient un abri, des gens qui priaient dans une mosquée. C'est un acte atroce et inadmissible", a déclaré Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan, à l'Associated Press.

Guerre civile

Cette frappe est survenue alors que l'armée et les FSR se livrent à des combats de plus en plus intenses dans le cadre de la guerre civile qui sévit actuellement dans le pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la guerre a fait au moins 40 000 morts, déplacé jusqu'à 12 millions de personnes et poussé de nombreuses autres au bord de la famine.

Trois médecins ont trouvé la mort dans l'attaque, selon le Comité préliminaire du syndicat des médecins soudanais et le Réseau des médecins soudanais. Ils font partie des 231 membres du personnel médical tués depuis le début de la guerre au Soudan, selon le Réseau des médecins soudanais.

"La dernière attaque a déchiré des familles et anéanti tout sentiment de sécurité chez des enfants qui ont déjà tant souffert", a déclaré Russell, ajoutant que le siège d'El-Fasher par les FSR a piégé des enfants qui subissent des violences et ont peu accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé, tout en étant "contraints d'assister à des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais voir".

Attaques contre des civils

Antoine Gérard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations unies pour le Soudan, a déclaré lundi à l'AP qu'ils constataient actuellement une recrudescence des attaques contre les civils à l'intérieur d'El-Fasher, qui ont également du mal à trouver refuge en dehors de la ville en raison du siège et du manque de voies d'accès sûres.

"Nous sommes très préoccupés par les attaques visant les civils, la population et en particulier les hôpitaux, les mosquées, les écoles et tout autre bâtiment civil", a-t-il déclaré.

Dans une déclaration publiée dimanche, l'Égypte, pays voisin du Soudan, a condamné la frappe de drone, affirmant qu'elle "constituait une violation flagrante du droit international humanitaire" et dénonçant le fait que des lieux de culte et des civils innocents soient pris pour cible dans le conflit.

Les combats pour le contrôle d'El-Fasher et des zones environnantes dans le nord du Darfour se sont intensifiés début avril et plus de 400 civils ont été tués dans des attaques des FSR dans la région depuis le 10 avril, selon un rapport publié vendredi par le bureau des droits de l'homme des Nations unies. La majorité d'entre eux ont été tués lors d'une offensive majeure qui a permis de s'emparer du camp de déplacés voisin de Zamzam. Selon le rapport, le camp a été transformé en base militaire des FSR utilisée pour lancer des assauts sur El-Fasher.

Des milliers d'enfants au Darfour sont menacés de malnutrition, tandis que d'autres souffrent déjà de malnutrition aiguë, selon M. Yett, qui a déclaré que les habitants d'El-Fasher ont un accès limité à la nourriture.

"Nous savons que tout le nord du Darfour est gravement touché. Nous savons que les taux de maladie montent en flèche. Nous savons que l'eau et l'assainissement sont difficiles à obtenir", a déclaré M. Yett, ajoutant que tout cela combiné "signifie la mort de nombreux enfants qui ne devraient pas mourir".