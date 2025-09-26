ONU : le Soudan réaffirme son engagement pour un cessez-le-feu

Le Premier ministre soudanais Kamil Idris a déclaré dans un discours à l'Assemblée générale de l’ONU jeudi, que son gouvernement s'engageait à respecter une feuille de route pour un cessez-le-feu dans le conflit qui l'oppose aux Forces de soutien rapide.

La feuille de route pour un cessez-le-feu comprend le retrait du groupe paramilitaire et la levée du siège à El Fasher.

« Nous affirmons, depuis cette tribune, l'engagement du gouvernement du Soudan à l'égard de la feuille de route, qui a été élaborée par un groupe de forces nationales et d'organisations civiles, et que nous avons présentée aux Nations unies et aux médiateurs. Cette feuille de route comprend un cessez-le-feu accompagné du retrait de la milice terroriste de soutien rapide des zones et des villes qu'elle occupe. Elle prévoit la levée immédiate du siège de la ville d'Al-Fasher. La levée du siège de la ville d'al-Fasher, immédiatement. ainsi que les environs de la ville. Et la mise en œuvre de la résolution 2736 du Conseil de sécurité, adoptée il y a plus d'un an. Imaginez, cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité il y a plus d'un an et rien ne s'est passé jusqu'à ce jour. Est-ce plausible ? Prenons le temps de réfléchir. Des enfants meurent. Des femmes meurent, des personnes âgées meurent de faim. Et la communauté internationale reste silencieuse », a déclaré Kamil Idris, Premier ministre du Soudan.

Le conflit entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide a éclaté en avril 2023 à Khartoum avant de s'étendre à l'ensemble du pays.

La guerre civile a tué au moins 40 000 personnes et en a déplacé jusqu'à 12 millions d'autres, selon des responsables de l'ONU.

Les deux parties ont été accusées de commettre des atrocités telles que le nettoyage ethnique, les exécutions extrajudiciaires et les violences sexuelles à l'encontre des civils, y compris les enfants.

Entre-temps, de nombreuses personnes au Soudan ont été poussées au bord de la famine. Le conflit et les mouvements croissants de personnes fuyant les combats ont limité l'accès aux services de base tels que l'eau potable, la nourriture et les soins de santé