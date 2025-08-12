Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Soudan : plus de 40 déplacés tués par des paramilitaires à El Fasher

Des soldats soudanais de l'unité des Forces de soutien rapide, dirigée par le général Mohammed Hamdan Dagalo, dans la province du Nil oriental, au Soudan, le 22 juin 2019.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Soudan

Les forces de soutien rapide ont pris d'assaut lundi le camp d'Abu Shouk dans la capitale du Darfour-nord.

Selon le groupe Emergency Response Rooms, les FSR ont ouvert le feu sur des civils, après avoir attaqué la ville, endommageant des infrastructures essentielles comme des sources d'eau et des centres de santé.

Au moins une quarantaine de personnes sont mortes et 19 autres blessées, de violents combats opposant l'armée soudanaise aux paramilitaires avaient éclaté dans la ville.

El Fasher est la dernière grande ville de la vaste région du Darfour encore tenue par l'armée. Les paramilitaires contrôlent à présent la quasi-totalité du Darfour et certaines zones du sud du Soudan, tandis que l’armée tient le nord, l’est et le centre du pays. Ces affrontements ont exacerbé la grave crise humanitaire qui mine le Soudan. À ce jour, nourriture et médicaments manquent cruellement, les Soudanais fuyant l'instabilité ont trouvé dans les pays voisins.

L’année dernière, la famine a été déclarée dans trois camps autour d’El-Fasher, dont celui d’Abou Chouk.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.