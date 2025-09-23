La dette éthiopienne franchit les seuils de soutenabilité

Dans un rapport publié récemment, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international soulignent que l’Éthiopie fait face à une dette extérieure insoutenable.

Dans leur rapport, les deux institutions rappellent que l’Éthiopie n’a pas honoré le paiement des intérêts d’une euro-obligation en décembre 2023, un défaut qui marque officiellement l’entrée du pays en détresse de dette. Depuis, plusieurs échéances ont été manquées, aggravant les tensions financières.

Le document souligne que la capacité d’endettement de l’Éthiopie reste faible et que les pressions sur la liquidité s’accentuent, en raison de l’accumulation de remboursements à court et moyen terme. La baisse drastique des financements extérieurs, survenue pendant et après la guerre du Tigré, a encore réduit la marge de manœuvre du gouvernement.

Selon l’évaluation conjointe, le pays devra combler un déficit de financement estimé à 10,8 milliards de dollars d’ici 2028. Ce manque pourrait être couvert par environ 3,4 milliards de dollars du FMI, 3,8 milliards de la Banque mondiale, ainsi que 3,6 milliards d’allègement de dette de la part de créanciers privés.

À ces difficultés financières s’ajoutent des défis politiques et sécuritaires persistants dans les régions de l’Amhara et de l’Oromia, ainsi qu’une gouvernance jugée défaillante, marquée par des dépenses mal orientées vers des projets coûteux.

Les auteurs du rapport appellent à une mise en œuvre rapide du programme de réformes des autorités éthiopiennes et à un allègement coordonné de la dette conformément au Cadre commun du G20. Un accord de principe a été conclu en mars 2025 avec les créanciers officiels ; s’il est pleinement appliqué, il permettrait de réduire le risque de surendettement à un niveau modéré d’ici 2027-2028.