ONU : la Palestine gagne de nouveaux soutiens diplomatiques

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprime au siège des Nations Unies, mardi 9 septembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Etats-Unis

La 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui débutera ce lundi à New York, s’annonce sous haute tension. À l’occasion de ce rassemblement diplomatique, plusieurs pays vont officialiser la reconnaissance de l’État palestinien, marquant un élargissement significatif du soutien international à la Palestine.

À ce jour, 152 États membres de l’ONU reconnaissent officiellement l’État palestinien. Aujourd’hui, la France, accompagnée d’une dizaine d’autres pays, rejoint ce concert de nations, inscrivant la Palestine parmi les États officiellement reconnus et excluant explicitement le Hamas de tout avenir politique. Cette démarche est saluée comme une avancée diplomatique majeure, mais elle est rejetée par Israël et ses alliés américains, qui considèrent l’initiative comme dangereuse.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé son opposition à la création d’un État palestinien et menacé d’étendre la colonisation en Cisjordanie. Parallèlement, la situation humanitaire à Gaza reste critique, avec des opérations militaires israéliennes intensifiées.

L’International Crisis Group, ONG internationale spécialisée dans l’analyse des conflits, souligne que ces reconnaissances, si elles ne sont pas accompagnées de mesures concrètes, risquent de demeurer symboliques face aux menaces qui pèsent sur la population palestinienne.

Emmanuel Macron présidera ce sommet historique sur la question palestinienne, co-organisé par la France et l’Arabie saoudite, qui offre une perspective politique aux Palestiniens et s’annonce comme un moment déterminant pour la diplomatie internationale et l’avenir de la paix au Proche-Orient.

