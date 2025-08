Guerre Israël-Hamas : l’enjeu de la reconnaissance de la Palestine

La récente poussée de plusieurs pays occidentaux en faveur de la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant a ravivé le débat sur les effets réels de cette démarche. Alors que plus de 140 pays reconnaissent déjà la Palestine, l’annonce de la France, du Royaume-Uni et du Canada d’accroître leur soutien diplomatique symbolise une nouvelle étape, mais suscite aussi des questions quant à son impact concret.

Selon Julie Norman, professeure associée en politique du Moyen-Orient à l’University College London, cette reconnaissance reste pour l’instant limitée à un statut d’« État observateur » aux Nations unies, sans le droit de vote accordé aux membres à part entière. « Pour que la Palestine obtienne ce statut, il faudrait l’accord unanime des membres du Conseil de sécurité, ce qui paraît improbable, notamment en raison de l’opposition constante des États-Unis », explique la spécialiste. Elle souligne ainsi l’isolement diplomatique des États-Unis, les seuls membres permanents à s’opposer à une telle évolution, contrairement à la majorité de la communauté internationale.

En dépit de cet obstacle, des mesures bilatérales plus souples peuvent renforcer la reconnaissance palestinienne. Julie Norman cite l’exemple d’une possible revalorisation du statut des missions diplomatiques palestiniennes, comme celle à Londres, pouvant devenir une ambassade avec un ambassadeur accrédité. « Ce genre d’indications est symbolique, mais il marque une évolution : il s’agit désormais de considérer la Palestine comme un partenaire étatique, et non plus comme une entité administrative limitée », précise-t-elle.

Cette progression diplomatique, même si elle n’entraîne pas de changement immédiat sur le terrain, pourrait néanmoins renforcer la position palestinienne lors de futures négociations avec Israël, dont le gouvernement actuel rejette fermement la solution à deux États.

Dans un contexte où les tensions restent exacerbées, la reconnaissance internationale reste l’un des rares leviers que les pays occidentaux peuvent activer pour encourager un processus de paix.