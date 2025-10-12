Le Botswana impose une nouvelle règle de propriété locale de 24 % pour les mines

Le Botswana a instauré une nouvelle règle obligeant les sociétés minières à vendre 24 % des parts des nouvelles concessions à des investisseurs locaux. La mesure porte sur les part que le gouvernement décide de ne pas les acquérir, selon une déclaration du le ministère des Mines, publiée vendredi.

Cette règle avait été proposée l'année dernière dans le cadre d'un projet de loi, mais les autorités n'en avaient pas précisé la date d'entrée en vigueur.

La loi sur les mines et les minéraux donnait auparavant au gouvernement du Botswana le droit d'acheter une participation de 15 % dans toute concession minière dès l'obtention de la licence, avec option d'acquérir plus de part dans les projets diamantifères.

Ce pays d'Afrique australe est le premier producteur mondial de diamants en valeur et un pôle émergent pour l'extraction du cuivre.

Le ministère des Minéraux et de l'Énergie a déclaré dans un communiqué que la règle exigeant une participation locale de 24 % dans les projets miniers était entrée en vigueur le 1er octobre.

Outre l'augmentation de la participation locale dans les richesses minérales du pays, la loi vise à promouvoir les activités locales à valeur ajoutée et à garantir que les sociétés minières créent des fonds de réhabilitation environnementale.

Lorsque l'amendement à la loi sur les mines et les minéraux a été débattu au Parlement, l'ancien ministre des Mines a déclaré que les investisseurs locaux pourraient acheter des participations dans des concessions avec l'aide des fonds de pension nationaux.