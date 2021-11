Kenya : le Royaume-Uni réagit au meurtre d'Agnès Wanjiru

Le ministre britannique des Forces armées a déclaré mercredi que le meurtre présumé d'une Kényane par un soldat britannique avait "déçu les forces armées britanniques".

Les autorités kényanes ont annoncé mardi qu'elles allaient rouvrir le dossier du meurtre d'Agnes Wanjiru en 2012. S'exprimant lors d'une conférence de presse alors qu'il était en visite dans le pays africain, James Heappey a déclaré qu'il était "important pour le gouvernement britannique de montrer notre solidarité avec la famille d'Agnes."

"Je crois qu'elle a droit à la justice, sa fille a droit à la justice et je pense qu'il est parfaitement possible que nous puissions nous rencontrer sans préjuger de l'affaire et sans admettre de culpabilité", a-t-il ajouté.

James Heappey a ajouté que le Royaume-Uni n'avait rien à cacher en ce qui concerne cette affaire et qu'il contribuerait aux enquêtes en conséquence.

"Nous avons besoin que cette affaire fasse l'objet d'une enquête et qu'elle soit portée devant les tribunaux kényans le plus rapidement possible, et toute autre allégation qui serait mise au jour serait traitée avec la même urgence de notre part", a-t-il déclaré.

Le corps de Wanjiru a été retrouvé dans une fosse septique quelques semaines après que des témoins aient déclaré l'avoir vue quitter un bar avec des soldats britanniques.

Le ministre britannique a déclaré que le comportement de l'armée britannique à l'étranger "reflète le Royaume-Uni" et que ce qui s'est prétendument passé près du camp d'entraînement Batuk à Nanyuki "a franchement déçu les forces armées britanniques".