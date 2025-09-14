Mondiaux d'athlétisme : la Kényane Jepchirchir remporte le marathon de Tokyo

Peres Jepchirchir a franchit la ligne d'arrivée et remporté le titre du marathon féminin aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo.

La Kényane est parvenue à devancer l’Éthiopienne Tigst Assefa en partie grâce à son sprint final spectaculaire. Elle a remporté ce dimanche 14 septembre 2025, la médaille d’or du marathon féminin aux championnats du monde à Tokyo dimanche.

Les deux athlètes étaient au coude à coude à l'entrée du stade national après avoir parcouru 41 km dans les rues de Tokyo, à un rythme toujours plus soutenue.

Jepchirchir, est devenue championne olympique sur le même site lors des Jeux olympiques de 2021 reportés en raison de la Covid, durant lesquels elle a remporté la victoire en 2 h 24 min 43 s, devançant Assefa, double vainqueur du marathon de Berlin et vainqueur à Londres plus tôt cette année avec un temps de 2 h 15 min 50 s, le meilleur au monde, de seulement deux secondes.