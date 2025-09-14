Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondiaux d'athlétisme : la Kényane Jepchirchir remporte le marathon de Tokyo

La Kényane Peres Jepchirchir, à gauche, et l'Éthiopienne Tigst Assefa courent dans le stade vers la fin du marathon féminin des Championnats de Tokyo, 14 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Marathon

Peres Jepchirchir a franchit la ligne d'arrivée et remporté le titre du marathon féminin aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo.

La Kényane est parvenue à devancer  l’Éthiopienne Tigst Assefa en partie grâce à son sprint final spectaculaire. Elle a remporté ce dimanche 14 septembre 2025, la médaille d’or du marathon féminin aux championnats du monde à Tokyo dimanche.

Les deux athlètes étaient au coude à coude à l'entrée du stade national après avoir parcouru 41 km dans les rues de Tokyo, à un rythme toujours plus soutenue.

Jepchirchir, est devenue championne olympique sur le même site lors des Jeux olympiques de 2021 reportés en raison de la Covid, durant lesquels elle a remporté la victoire en 2 h 24 min 43 s, devançant Assefa, double vainqueur du marathon de Berlin et vainqueur à Londres plus tôt cette année avec un temps de 2 h 15 min 50 s, le meilleur au monde, de seulement deux secondes.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.