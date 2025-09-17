Afrique du Sud : les liens entre la police et le crime organisé passés au crible

Un haut responsable de la police qui a affirmé que la police et le système judiciaire sud-africains avaient été infiltrés par des organisations criminelles a témoigné mercredi dans le cadre d'une enquête soutenue par le gouvernement sur ces allégations.

Le commissaire de police du KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, a déclaré lors d'une conférence de presse en juillet que certains hauts responsables politiques et policiers s'ingéraient dans des enquêtes policières sensibles dans l'intérêt de syndicats du crime et de cartels de la drogue. Ses déclarations ont provoqué un tollé général et conduit à la création d'une commission d'enquête nommée par le président Cyril Ramaphosa.

Le Parlement sud-africain mène une enquête distincte sur les allégations de M. Mkhwanazi.

L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde et les allégations de corruption au sein de la police ne sont pas nouvelles. Cependant, il est inhabituel que des hauts responsables de la police s'accusent mutuellement d'être impliqués dans des activités criminelles.

Lors de sa déclaration liminaire mercredi, M. Mkhwanazi a déclaré qu'il montrerait l'ampleur de la menace qui pèse sur le système pénal du pays.

"Mon objectif est de démontrer que le système de justice pénale a été soumis à une menace continue, ainsi qu'à des sabotages, qui ont duré pendant une longue période", a-t-il déclaré. "À tel point que nous pensons qu'il risque réellement de s'effondrer complètement si rien n'est fait."

Le ministre de la Police et un officier supérieur impliqués

Lors de sa conférence de presse du 6 juillet, Mkhwanazi a affirmé que le ministre de la Police Senzo Mchunu et le commissaire adjoint de la police nationale Shadrack Sibiya faisaient partie des politiciens et des responsables de la sécurité impliqués dans des syndicats du crime.

Il a affirmé que les deux hommes avaient dissous une unité criminelle cruciale qui enquêtait sur des meurtres à motivation politique dans la province du KwaZulu-Natal, après qu'il ait été révélé que des syndicats du crime étaient derrière ces meurtres.

Selon M. Mkhwanazi, cette unité avait également résolu les affaires non élucidées du meurtre de deux musiciens et mis au jour les cartels criminels qui seraient à l'origine de ces décès.

MM. Mchunu et Sibiya ont depuis été suspendus et devraient témoigner devant la commission.

Réactions mitigées à l'enquête

La création de la commission a suscité des réactions mitigées, beaucoup s'inquiétant du fait que les commissions précédentes nommées par M. Ramaphosa n'aient abouti à aucune condamnation de hauts responsables pour des actes répréhensibles.

Julius Malema, législateur et chef du parti Economic Freedom Fighters, a remis en question le pouvoir de la commission à obtenir des résultats significatifs.

Malema a demandé que Mkhwanazi soit le premier témoin à comparaître devant une commission parlementaire, qui enquête séparément sur ses allégations, affirmant qu'elle a plus de poids que la commission d'enquête.

Le parti d'opposition officiel du pays, Umkhonto we Sizwe (MK Party), contestera jeudi la légalité de la commission devant les tribunaux. Il accuse Ramaphosa de ne pas avoir donné suite aux recommandations de commissions similaires dans le passé.

Potentiel de changement radical du système

Louise Edwards, experte en criminalité auprès de l'African Policing Civilian Oversight Forum, a déclaré que l'enquête pourrait potentiellement changer radicalement l'application de la loi dans le pays si les recommandations étaient mises en œuvre.

"Nous devons rester optimistes, mais la seule façon dont je vois un réel changement se produire est que les conclusions et les recommandations de la commission conduisent à des conséquences réelles, à des réformes systémiques et à une surveillance soutenue, en particulier par des structures de surveillance permanentes", a déclaré Mme Edwards.

Elle a ajouté que les problèmes soulevés par M. Mkhwanazi nuisaient à l'efficacité des services de police et sapaient le moral des agents chargés de lutter contre la criminalité.

"L'accent doit être mis sur les résultats, mais surtout sur la mise en œuvre de ses conclusions. Trop souvent, c'est là que réside la faiblesse de l'approche des commissions d'enquête", a-t-elle déclaré.