Nigeria : la plus grande marmite de riz jollof certifiée par Guinness World Records

La chef Hilda Baci et son équipe tentent de cuisiner le plus grand plat de riz Jollof au monde à Lagos, au Nigeria, le 12 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

riz Jollof

C’était vendredi dernier, la cheffe nigériane Hilda Baci cuisinait ce qui était présenté comme la plus grande marmite de riz jollof au monde. Ce lundi, le Guinness World Records a certifié cette prouesse.  

La nigériane a préparé une marmite dépassant les 4 700 kilogrammes de riz requis pour entrer dans les livres de Guinness World Records. La montagne de riz a été distribuée à des centaines de spectateurs venus encourager le chef sur l'île huppée de Victoria Island. 

Un travail fastidieux, qui a nécessité neuf heures de feu la lauréate. Le riz jollof, est un plat populaire d'Afrique de l'Ouest composé de riz cuit dans une sauce au poivre.  

La Nigériane Hilda Baci est sortie de l’ombre en 2023 après avoir établi le record mondial du plus long marathon culinaire.

