Tokyo illumine ses nuits avec le plus grand mapping architectural au monde

Lancée en 2024, elle détient le record du monde Guinness de la plus grande projection architecturale permanente, couvrant près de 14 000 mètres carrés. Quarante projecteurs à haute luminosité, en grande partie alimentés par l’énergie solaire, transforment la façade en écran géant. La semaine, des séquences courtes et abstraites explorent des thèmes comme l’évolution et les phases de la lune. Le week-end, le programme se fait plus spectaculaire, avec de la J-pop, des références à l’animation japonaise et un Godzilla à taille réelle. Pour la mairie, l’objectif est clair : relancer le tourisme nocturne. Si le projet suscite des critiques sur son coût, le public répond déjà présent.