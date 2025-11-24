L'apnéiste ukrainienne Kateryna Sadurska bat le record de 86 m en apnée sans palmes à la Dominique

L'Ukrainienne Kateryna Sadurska a encore repoussé les limites avec une plongée sans palmes à 86 mètres lors de la compétition Blue Element, en Dominique. Elle a bouclé la descente et la remontée en 3 minutes 32 secondes, avec dix mouvements avant la chute libre et trente et un à la remontée. La plongée s’est déroulée de façon calme et régulière, ce qui étonne quand on connaît l’effort qu’exige la discipline du "poids constant sans palmes". Dans ce format, le plongeur garde le même lest du début à la fin, sans rien ajouter ni retirer. Beaucoup la considèrent comme la forme la plus dépouillée et naturelle de l’apnée, car elle demande une coordination précise, une gestion rigoureuse de la respiration et une vraie maîtrise de la flottabilité. Kateryna Sadurska affiche désormais huit records du monde et a fait avancer la discipline de dix mètres depuis 2023. En prime, elle raconte avoir entendu des clics de baleine en approchant de sa cible, un détail qui a rendu sa descente encore plus marquante.