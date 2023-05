Guinness Book : le top 10 des records détenus par des Africains

L'Afrique est un continent riche en diversité, en culture et en tradition. Elle abrite également de nombreux talents qui ont établi des records mondiaux remarquables dans différents domaines.

De la plus longue distance parcourue en marchant sur le feu au plus grand rassemblement de personnes déguisées en Nelson Mandela, les Africains ont réalisé des exploits incroyables qui leur ont valu de figurer dans le Guinness World Records.

Dans cet article, nous allons examiner de plus près certains des plus impressionnants détenteurs de records du monde originaires d'Afrique et leurs incroyables réalisations.

Wayde Van Niekerk

Le 400 m le plus rapide couru par un athlète masculin est de 43,03 secondes, réalisé par Wayde van Niekerk (Afrique du Sud) aux Jeux olympiques de 2016, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 14 août 2016

Le précédent record, établi par Michael Johnson, datait de 1999. Wayde van Niekerk a remporté l'or dans l'épreuve avec le nouveau record du monde réalisé en finale.

Fela Kuti

Fela Kuti a enregistré 46 albums en tant qu'artiste solo au cours d'une carrière solo qui a duré 23 ans. Le premier album solo a été enregistré en 1969 et le dernier en 1992.

Kimani Ng'ang'a Maruge

La personne la plus âgée au monde à avoir commencé l'école primaire était âgée de 84 ans. Kimani Ng'ang'a Maruge (Kenya) s'est inscrit en première année à l'école primaire Kapkenduiyo, à Eldoret, au Kenya, le 12 janvier 2004.

Il portait même l'uniforme de l'école et espérait atteindre la huitième année. Le 6 avril 2004, Ng'ang'a avait réussi ses premiers examens de fin d'année avec des A en anglais, en kiswahili et en mathématiques, ce qui le plaçait parmi les cinq meilleurs élèves de la classe. La directrice de l'école, Mme Jane Obinchu (Kenya), l'a nommé chef de classe en guise de récompense.

Wizkid

Ayo Balogun, plus connu sous le nom de Wizkid, détient un record du monde en tant qu'artiste ayant été le premier à atteindre un milliard de streams sur Spotify. Wizkid y est parvenu grâce à One Dance de Drake (Canada), qui le mettait en scène avec Kyla, le 16 décembre 2016.

Chinonso Eche

Le plus grand nombre de touches de football consécutives en une minute en tenant un ballon en équilibre sur la tête est de 133. Il a été réalisé par Chinonso Eche (Nigeria) sur le plateau de Lo Show Dei Record, à Milan, en Italie, le 1er février 2023.

Chinonso Eche a battu son propre record de 22 points et rêve de devenir un jour footballeur professionnel.

Stephen Keshi

La plus jeune personne à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur et entraîneur est Stephen Keshi (né le 31 janvier 1961 au Nigeria). Il avait 52 ans et 10 jours lorsqu'il a remporté le tournoi en tant qu'entraîneur principal du Nigeria au FNB Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 10 février 2013.

Keshi était capitaine de l'équipe nationale du Nigeria lorsqu'il a remporté le tournoi en tant que joueur en 1994, battant la Zambie 2-1 en finale. En tant qu'entraîneur, Keshi a mené son équipe à la gloire après une victoire 1-0 sur le Burkina Faso en finale.

Tuedon Morgan

Le temps le plus rapide pour courir un semi-marathon sur chaque continent et au pôle Nord (femmes) est de 62 jours 12 h 58 min 49 sec et a été réalisé par Tuedon Morgan (Nigeria), du 8 février 2015 au 12 avril 2015.

Percy Mailela

La plus grande mosaïque de marc de café mesure 25,96 m². Elle a été réalisée par BrainFarm (PTY) Ltd et Percy Maimela (tous deux d'Afrique du Sud), à Sandton, Gauteng, Afrique du Sud, le 12 septembre 2019.

L'image représentée dans la mosaïque de marc de café est le visage de DJ Black Coffee, un DJ et producteur de disques sud-africain.

Paul Kehinde

Le para powerlifting le plus lourd réalisé par un homme dans la catégorie des -65 kg est de 221 kg, réalisé par Paul Kehinde (Nigeria) lors de la 9e Coupe du monde de para powerlifting Fazza 2018 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 19 février 2018. Kehinde a battu son propre record du monde de 220,5 kg, établi lors du championnat du monde en décembre 2017.

Les para powerlifters concourent dans une seule discipline, le développé couché, et sont classés en fonction de leur poids.

Rema

Signé par le label nigérian Mavin, le jeune rappeur Rema s'est hissé au sommet des hit-parades mondiaux avec son tube "Calm Down". Depuis ses débuts, le chanteur n'a cessé de monter en puissance, s'appuyant sur une base de fans de plus en plus large et acquérant une renommée internationale.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, "Calm Down" compte près de 388 000 000 de streams sur Spotify, tandis que son remix viral avec l'artiste américaine Selena Gomez a atteint le chiffre impressionnant de 717 512 920 streams sur la même plateforme musicale.

Le tube international de 2022 est entré dans l'histoire lorsqu'il s'est hissé au sommet de l'Official MENA Chart, peu de temps après le lancement du classement lui-même.

"Calm Down" est ainsi devenu le tout premier tube numéro 1 de l'Official MENA Chart.