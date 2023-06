Nigeria : Guinness confirme le record du monde de la cheffe Hilda Baci

C'est la consécration pour la cheffe nigériane Hilda Baci.

En 93 heures et 11 minutes sans interruption, elle bat le record de la plus longue session de cuisine en solo détenu par la cheffe indienne Lata Tondon qui avait en 2019 réalisé un temps en 87 heures et 45 minutes.

Le Guinness World Records a officiellement dans un communiqué mardi confirmé son exploit après un examen approfondi de toutes les épreuves.

La Cheffe de 26 ans s'était engagée à promouvoir la cuisine nigériane en restant debout du 11 au 15 mai dans la zone de Lekki à Lagos.

Près de 3 000 plats ont été servis selon son équipe. "Je veux que les recettes nigérianes soient propagées dans le monde entier. Je veux que ce soit une chose normale de faire de la soupe Egusi dans un foyer américain", avait-elle déclaré.

Pour rappel, à la fin de son exploit, le 16 mai, la cheffe avait posté sur son compte Twitter le temps de 100 heures.

Un chrono finalement revu à la baisse par le Guinness Records, mais qui lui permet malgré tout de figurer dans ce prestigieux livre.

Le record établi par Hilda Baci a été salué dans son pays par plusieurs personnalités.