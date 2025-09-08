Népal : au moins 17 morts lors d'une manifestation contre l’interdiction des réseaux sociaux

Au Nepal La police de Katmandou a ouvert le feu lundi sur des manifestants protestant contre l’interdiction de la majorité des plateformes de réseaux sociaux. Le bilan provisoire fait état d’au moins 17 morts et de dizaines de blessés.

Les manifestations ont tourné à l’affrontement lorsque des foules ont franchi des barbelés et encerclé le Parlement. La police antiémeute a répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Les manifestants, brandissant des drapeaux népalais, scandaient : « Arrêtez d’interdire les réseaux sociaux, stoppez la corruption, pas les réseaux sociaux. » La protestation a été qualifiée de « manifestation de la Génération Z », regroupant les jeunes nés entre 1995 et 2010.

Le gouvernement avait déjà tenté de réguler les réseaux sociaux en 2023, notamment en interdisant TikTok pour « perturber la cohésion sociale ». Cette interdiction avait été levée l’année suivante, après des engagements de respecter les lois locales.

L’interdiction actuelle s’accompagne d’un projet de loi visant à rendre les plateformes responsables et à garantir leur gestion locale. Mais cette mesure est fortement critiquée par les défenseurs des droits humains. Ces derniers dénoncent une tentative de censure visant à limiter la liberté d’expression et à réprimer l’opposition en ligne.