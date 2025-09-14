Malawi : le peuple veut un président capable de le sortir de la crise

Le Malawi organisera une élection présidentielle mardi, alors que le pays continue de se débattre avec une crise économique et des pénuries de nourriture et de carburant.

Le cyclone Freddy en 2023 et la sécheresse provoquée par El Niño en 2024 ont détruit les récoltes et aggravé l'insécurité alimentaire.

Les Malawiens voteront également pour la composition du Parlement et plus de 500 conseillers locaux.

« Nous n'avons pas de marché agricole dans notre région et, en plus, nous souffrons de la faim. Nous lançons un appel pour obtenir du capital commercial afin de nous soulager de cette faim. », a expliqué Grace Yohane, commerçante dans un marché informel.

L'actuel président Lazarus Chakwera, un ancien professeur de théologie et prédicateur, était l'opposant au dernier scrutin de 2019 qui avait été remportée par le président sortant Peter Mutharika. Le résultat avait été annulé par la plus haute juridiction du pays. Chakwera avait alors remporté une nouvelle élection plus d'un an plus tard, en 2020.

« Chakwera va recueillir beaucoup de voix. Je vais voter pour Chakwera parce que son leadership ne repose pas sur le tribalisme », a indiqué Aubrey Kachiwala, propriétaire d'un taxi.

Le vainqueur doit obtenir plus de 50 % des voix et les analystes estiment qu'il est fort probable que personne n'obtienne la majorité au premier tour et qu'il y ait un second tour entre Chakwera et Mutharika.

« Tout le monde devrait aller voter. Veillez à emmener vos parents du village avec vous pour qu'ils puissent eux aussi voter. Même s'il faut les transporter sur une moto s'ils sont malades, donnez-leur des analgésiques pour qu'ils puissent voter eux aussi », a déclaré Peter Mutharika, ancien président du Malawi.

La question la plus importante pour les électeurs d'un pays souvent considéré comme l'un des moins développés du monde est le coût des denrées alimentaires et des engrais. Le Malawi est enclavé et dépend fortement de l'agriculture, plus de 80 % de la population vivant dans les zones rurales et dépendant de l'agriculture à petite échelle.