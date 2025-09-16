Malawi : ouverture des bureaux de vote pour les élections générales

Les bureaux de vote ont ouvert au Malawi mardi pour choisir un président, des législateurs et des conseillers municipaux.

Il s'agit du premier scrutin national depuis que l'élection présidentielle de 2019 a été annulée et refaite un an plus tard en raison d'irrégularités généralisées.

L'élection présente les deux mêmes candidats principaux qui se sont affrontés lors du scrutin de 2019.

Le président sortant Peter Mutharika avait alors remporté l'élection contre son plus proche adversaire, Lazarus Chakwera, avant qu'un tribunal n'invalide la victoire de Mutharika et n'ordonne la tenue d'un nouveau scrutin à la suite de plusieurs mois de manifestations dans les rues.

M. Chakwera a remporté une nouvelle élection qui s'est tenue plus d'un an plus tard, en 2020.

Ce n'était que la deuxième fois en Afrique qu'un tribunal ordonnait la tenue d'une nouvelle élection présidentielle et la première fois qu'elle aboutissait à la destitution du président sortant.

M. Chakwera est désormais le président et Mutharika son principal adversaire.

La commission électorale du Malawi fait l'objet d'un examen minutieux afin de garantir une élection libre et équitable cette fois-ci. Mutharika a alimenté la controverse en choisissant l'ancien chef de la commission électorale - qui a été vivement critiqué pour l'échec du scrutin de 2019 - comme colistier cette année.

L'élection se déroulera sur une journée et les résultats devront être annoncés dans la semaine suivant la fermeture des bureaux de vote.

Les Malawiens voteront pour le président, la composition du Parlement de 229 sièges, connu sous le nom d'Assemblée nationale, et pour plus de 500 conseillers locaux.

Le Malawi a modifié sa loi électorale après les élections de 2020, et ce vote sera décidé selon le format 50%+1 - ce qui signifie que le vainqueur doit obtenir plus de 50% des voix.

Les analystes estiment qu'il est fort probable que personne n'obtienne la majorité au premier tour, ce qui obligerait à un second tour et à un nouveau vote opposant M. Chakwera et M. Mutharika.