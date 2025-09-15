Présidentielle au Malawi : Lazarus Chakwera remet son mandat en jeu

Le président Lazarus Chakwera, 70 ans, briguera un nouveau mandat le 16 septembre.

Candidat du Parti du Congrès du Malawi, il avait été élu en 2020 lors d’un scrutin historique organisé après l’annulation des élections de 2019 pour fraudes massives.

Malgré ses promesses de campagne, son mandat a été marqué par une crise économique profonde, avec une inflation galopante, des pénuries de produits essentiels et une hausse du chômage. À cela s’ajoutent plusieurs affaires de corruption qui ont terni l’image de son gouvernement. Lors d’une allocution télévisée, Chakwera a reconnu la colère de la population et a présenté ses excuses. Reste à savoir si elles seront suffisantes pour lui assurer un second mandat.

Lazarus Chakwera est un homme bien connu des milieux évangéliques : il a présidé les Assemblées de Dieu du Malawi pendant plus de deux décennies, de 1989 à 2013. Il s’était lancé en politique lors de la présidentielle de 2014, où il avait terminé deuxième derrière Peter Mutharika, obtenant par la suite un siège au Parlement.