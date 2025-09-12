Soudan : les FSR en possession de drones kamikazes longue portée

Plus d'une douzaine de drones kamikazes à longue portée ont été aperçus près d'un aéroport contrôlé par les Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises lors d'une importante attaque aérienne menée en mai contre le territoire de l'armée. Cela indique que les paramilitaires disposent de nouvelles armes susceptibles de changer le cours de la guerre.

Le conflit entre les RSF et l'armée soudanaise a provoqué la pire crise humanitaire au monde au cours des deux dernières années et demie, attirant une multitude d'intérêts étrangers et menaçant de fragmenter ce pays stratégique de la mer Rouge, grand producteur d'or.

Des images et des analyses partagées par le Yale Humanitarian Research Lab et vérifiées par Reuters ont montré 13 drones « delta-wing » à côté d'un équipement de lancement près de l'aéroport de Nyala, dans la région occidentale du Darfour au Soudan, le 6 mai dernier.

Ces drones, conçus pour s'écraser sur leurs cibles, ont généralement une portée d'environ 2 000 km (1 200 miles), une portée qui leur permettrait d'atteindre n'importe quel endroit au Soudan et bien plus loin que tous les autres modèles dont la RSF était connue pour disposer auparavant.

Yale a estimé qu'il s'agissait de l'un des deux modèles chinois possibles. Deux experts contactés par Reuters ont déclaré ne pas pouvoir confirmer le fabricant, mais se sont accordés sur la portée probable. Des modèles similaires sont également produits par des entreprises en Russie et en Iran.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié avoir connaissance de l'existence de ces drones. « La Chine a toujours adopté une attitude prudente et responsable en matière d'exportations militaires, et a toujours appliqué de manière cohérente et consciencieuse les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et rempli ses obligations internationales », a déclaré un porte-parole.

Le ministère chinois de la Défense n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'apparition des drones et des 16 plates-formes de lancement près de l'aéroport de Nyala a coïncidé avec une série d'attaques de drones sur Port-Soudan, qui ont eu lieu entre le 3 et le 9 mai. Les chercheurs ont déclaré que les drones avaient disparu le 9 mai, tandis que les plates-formes sont restées visibles jusqu'au début du mois de septembre.

À l'époque, certains analystes avaient émis l'hypothèse que l'attaque contre la capitale de guerre de l'armée, située à environ 1 600 km de Nyala, avait pu être lancée depuis des zones situées à l'est du Soudan, car la RSF n'était pas connue pour disposer de telles capacités.

Le Soudan a accusé les Émirats arabes unis d'avoir mené ces attaques à l'aide d'avions de combat et de drones kamikazes lancés depuis une base émiratie située sur la mer Rouge. Les Émirats arabes unis ont nié ces allégations et ont rejeté à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ils soutiendraient les RSF.

Après s'être initialement appuyé sur des incursions terrestres, le RSF a renforcé ses capacités aériennes et s'est de plus en plus appuyé sur des attaques de drones depuis qu'il a perdu du territoire dans le centre et l'est du Soudan au début de l'année.

Le groupe paramilitaire a lancé cette semaine des attaques de drones sur la capitale Khartoum, en réponse, selon lui, aux attaques menées par l'armée contre des civils ailleurs au Soudan, bien que l'on ne sache pas exactement quels modèles ont été utilisés lors de ces frappes.

Les analyses de la société de renseignement militaire Janes et de Wim Zwijnenburg, de l'organisation pacifiste néerlandaise Pax, ont confirmé que les images de mai montraient des drones suicides à longue portée à ailes delta, similaires aux modèles produits dans plusieurs pays et ayant une portée d'environ 2 000 km.