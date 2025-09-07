Soudan : la guerre dévaste le secteur agricole et provoque une famine

Depuis plus de deux ans, le conflit armé au Soudan a gravement détruit le secteur agricole du pays. La production alimentaire a chuté, plongeant près de la moitié de la population dans une crise grave.

Selon les Nations unies, environ 24,6 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire sévère, voire critique. Environ 637 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine, le niveau le plus alarmant.

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé vendredi la présence de famine dans plusieurs régions du pays. L’agriculture, autrefois pilier de l’économie soudanaise, a été paralysée. Les combats ont détruit les systèmes d’irrigation, chassé lesnagriculteurs de leurs terres et laissé de vastes zones non cultivées.

Depuis 2024, le conflit s’est étendu aux principales régions productrices de céréales du centre et du sud-est. La région de Gezira, la plus grande zone d’irrigation du pays, a été particulièrement touchée. Les dégâts y sont colossaux, estimés entre 15 et 20 milliards de dollars.

Khaled Al-Din, responsable de la zone agricole de Gezira, a expliqué : « L’infrastructure agricole a été gravement endommagée. Les maisons, les installations d’irrigation, les machines, tout a été détruit ou pillé. La zone est presque totalement détruite. »

Malgré un calme relatif depuis le début de l’année, la reprise de l’agriculture reste lente. La faiblesse des fonds bloque les réparations des réservoirs et des systèmes d’irrigation. Les agriculteurs peinent à reprendre leurs activités.