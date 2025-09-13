Soudan : quatre pays signent une déclaration de sortie de crise

Les chefs diplomatiques de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de l’Arabie Saoudite ont signé vendredi une déclaration commune sous l’égide des États-Unis pour entreprendre une sortie de crise au Soudan.

Alors que les combats continuent à faire des victimes dans le pays, la déclaration vise à y mettre fin et à instaurer un cessez-le-feu.

Le document présente cinq points principaux dont l’installation d’une trêve humanitaire de trois mois pour laisser l’aide entrer en urgence mais aussi pour poser un cadre permettant une tradition pacifique.

En signant ce document, les quatre pays réaffirment qu’ils fourniront tous les efforts nécessaires pour une résolution négociée du conflit. Ils appuient également le fait que toute aide militaire extérieure soit stoppée.

Vendredi, le conseil de sécurité des Nations Unies a notamment prolongé d’un an l’embargo sur l’envoi d’armes au Darfour en plane depuis 2005, dont les abus sont régulièrement dénoncés.

L’Égypte, l’un des signataires de la déclaration commune soutient toutefois l'armée soudanaise et les Émirats sont accusés de fournir des armes aux paramilitaires, une accusation qu'ils nient.

Toute représentation soudanaise de l’armée ou des forces de soutien rapide est absente de cette déclaration commune.