RDC : au moins 86 morts dans le naufrage d'un bateau

Un bateau à moteur a chaviré dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du Congo, tuant au moins 86 personnes, ont rapporté vendredi les médias d'État.

L'agence de presse de l'État a indiqué que l'accident s'était produit mercredi dans le territoire de Basankusu et que la plupart des victimes étaient des étudiants.

La cause de l'accident n'a pas été précisée immédiatement, mais les médias d'État l'ont attribuée à un "chargement incorrect et à une navigation nocturne", citant des informations recueillies sur les lieux de l'accident.

Des images semblant provenir des lieux de l'accident montrent des villageois en deuil, rassemblés autour des corps.

Un groupe local de la société civile a rejeté la responsabilité de l'accident sur le gouvernement et a affirmé que le nombre de victimes était plus élevé. Les autorités n'ont pas pu être jointes immédiatement pour un commentaire.

Les chavirements de bateaux sont de plus en plus fréquents dans ce pays d'Afrique centrale, car de plus en plus de personnes abandonnent les rares routes disponibles pour des embarcations en bois moins chères qui croulent sous le poids des passagers et de leurs marchandises.

Lors de ces voyages, les gilets de sauvetage sont rares et les bateaux sont généralement surchargés.

De plus, de nombreux bateaux voyagent de nuit, ce qui complique les opérations de sauvetage en cas d'accident et laisse de nombreux corps introuvables.