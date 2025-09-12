RDC : au moins 16 morts dans l'épidémie d'Ebola qui touche aussi le Kasaï

Le nombre de cas présumés d’Ebola dans le Kasaï est passé de 28 à 68 en quelques jours, touchant désormais quatre districts, avec 16 décès recensés, selon le Centre africain de contrôle des maladies.

L’épidémie a été déclarée après la confirmation d’une infection chez une femme enceinte à Boulapé.

Il s’agit de la première résurgence du virus dans cette région depuis plus de dix ans, et de la seizième enregistrée sur le territoire national depuis 1976. Entre 2018 et 2020, une précédente flambée dans l’est du pays avait causé la mort de plus d’un millier de personnes.

Le Kasaï, enclavé et mal desservi, se situe à plus de mille kilomètres de Kinshasa. Selon le docteur Ngashi Ngongo, conseiller principal auprès des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, la densité des villages et les violences persistantes à l’est compliquent les efforts de riposte et favorisent la propagation du virus.

L’Organisation mondiale de la santé et les équipes congolaises d’intervention rapide ont été dépêchées pour renforcer la surveillance, prodiguer des soins et contenir la contamination.

À Tshikapa, capitale provinciale, les déplacements sont restreints et des points de contrôle ont été installés pour surveiller la prévention et offrir des traitements.